الكرة النسائية.. الزمالك يظهر "إطلالته" بخماسية نظيفة على المعادي واليخت

نجح فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك بقيادة عادل حسين المدير الفني في تحقيق فوز مستحق على نظيره فريق المعادي واليخت في المباراة التي جمعتهم اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

حيث استطاع فريق المقاولون بإحراز خمسة اهداف في شباك منافسه دون تلقي شباكه اي اهداف ، وذلك رغم محاولات المعادي واليخت السيطرة على الكرة.

وقد احرز اهداف الزمالك كلا من لاعبات " سليمتي ، أكوا ، ابيجيل ، سمر .

وقد انطلقت اليوم الجمعة ٥ مباريات قوية ضمن الجولة السادسة من دوري الكرة النسائية، مباريات حسم اللقب ، بمشاركة قطبي الكرة المصرية وفريق مسار المتصدر لترتيب الدوري الجاري .

وشملت الجولة السادسة من دوري الكرة النسائية كالآتي:

البنك الأهلي X الأهلي "نادي البنك الأهلي"

المقاولون العرب X زد أف سي "فرعي المقاولون العرب"

الزمالك X المعادي واليخت "ملاعب الناشئين بالزمالك"

وادي دجلة X إف سي مسار "وادي دجلة التجمع الأول"

بيراميدز X مودرن سبورت "فرعي الدفاع الجوي "