لافروف: الدول غير الأعضاء في بريكس سيتمكنون من استخدام منصات الدفع البديلة عند إنشائها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الدول غير الأعضاء في مجموعة "بريكس" ستتمكن أيضًا من الوصول إلى منصات الدفع البديلة داخل المجموعة إذا تم إنشاؤها، وذلك خلال تصريح للصحفيين بعد اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة.

وقال لافروف: "هناك عدد من المبادرات الأخرى قيد الدراسة حاليًا ضمن إطار بريكس، من بينها اقتراح من البرازيل لإنشاء منصة دفع بديلة، ويتم العمل على هذا المسار. وأنا واثق من أن الدول، حتى تلك التي لا تنتمي إلى بريكس، سيكون لديها إمكانية الوصول إلى هذه الآليات عند إنشائها" -وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة.

وأضاف: "هناك فرصة لتشكيل منصات دفع مستقلة عن التأثيرات الخارجية، ومن الأمثلة على ذلك نظام الرسائل المالية التابع لبنك روسيا. إنه مريح، ولا يعتمد على شبكة سويفت".