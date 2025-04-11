المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي يزور واشنطن لبحث التعريفات الجمركية

يسافر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفكوفيتش إلى الولايات المتحدة، يوم الاثنين، للقاء نظرائه الأمريكيين بعد أن وعد الاتحاد الأوروبي بتعليق الرسوم الانتقامية على المعادن.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للتجارة، أولوف جيل، الزيارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل اليوم الجمعة، وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.

وأضاف جيل: "عرضنا قائم لخفض الرسوم الجمركية صفر مقابل صفر مع أصدقائنا الأمريكيين"، في إشارة إلى عرض الرسوم الجمركية صفر مقابل صفر الذي كررته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الأسبوع.

وتأتي زيارة شيفكوفيتش بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانعطافة مفاجئة وأوقف أجزاء مما يسمى "رسوم يوم التحرير" ورفع الرسوم على الصين إلى 145 في المئة. وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيوقف انتقامه الخاص لمدة 90 يومًا أيضًا.

ولا يزال الولايات المتحدة تحتفظ برسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على الواردات العالمية، بالإضافة إلى 25 في المئة على الصلب والألمنيوم والسيارات.

وستكون هذه المرة الثالثة التي يسافر فيها شيفكوفيتش إلى واشنطن منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.