انفوجرافيك.. مشاركة وزير الزراعة في الاجتماع الـ ٤٩ لمحافظي العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالكويت

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا، ألقى من خلاله الضوء على زيارة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى دولة الكويت، للمشاركة في الاجتماع السنوي ال ٤٩ لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار و الانماء الزراعي، خلال يومي ٨ و ٩ ابريل الجاري.

ووفقا للانفوجراف ناقشت الاجتماعات: نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي وخطتها للعام المقبل، فضلا عن المشروعات الاستثمارية والزراعية التي تخطط الهيئة للمشاركة فيها للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي وخلق فرص العمل.

لقاءات ثنائية هامة

كما عقد وزير الزراعة عددا من اللقاءات الثنائية الهامة، على هامش الإجتماعات، حيث التقي والدكتور عبيد الزعابي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، لبحث آفاق وفرص التوسع في استثمارات الهيئة بمصر، كما التقى أيضا والمهندسة نورة الفصام وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالكويت لبحث زيادة فرص الاستثمار بالقطاع الزراعي في مصر، كذلك التقى أيضا ونواف العنزي رئيس مجلس الاعمال الكويتي المصري، لبحث آليات تسهيل جلب الاستثمارات الكويتية بالقطاع الزراعي في مصر.

كما ألقى الانفوجراف أيضا الضوء على العلاقة بين جمهورية مصر العربية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والتي تأسست عام 1976، كما تضم في عضويتها 22 دولة عربية، وتعد مصر من أكبر الدول المؤسسة والمساهمة في الهيئة العربية للانماء والاستثمار الزراعي، كما أن لها استثمارات كبيرة فى مصر بمجالات اللقاحات البيطرية وإنتاج السكر.

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