الكرة النسائية.. المقاولون يفوز على زد بثلاثة أهداف في الدوري

فاز فريق الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب على نظيره فريق زد إف سي في المباراة التي جمعتهم اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

حيث استطاع فريق المقاولون بإحراز ثلاثة اهداف في شباك منافسه فيما تلقت شباكه هدف واحد فقط ، وذلك رغم محاولات فريق زد بقيادة محمود خلف للسيطرة على الكرة.

وقد انطلقت اليوم الجمعة ٥ مباريات قوية ضمن الجولة السادسة من دوري الكرة النسائية، مباريات حسم اللقب ، بمشاركة قطبي الكرة المصرية وفريق مسار المتصدر لترتيب الدوري الجاري .

وشملت الجولة السادسة من دوري الكرة النسائية كالآتي:

البنك الأهلي X الأهلي "نادي البنك الأهلي"

المقاولون العرب X زد أف سي "فرعي المقاولون العرب"

الزمالك X المعادي واليخت "ملاعب الناشئين بالزمالك"

وادي دجلة X إف سي مسار "وادي دجلة التجمع الأول"

بيراميدز X مودرن سبورت "فرعي الدفاع الجوي "