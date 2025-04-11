رئيسا الزينية والطود بالأقصر ينفذان حملات رقابية مكثفة بمواقف السيارات.. صور

أجرى رئيس مركز ومدينة الطود ورئيس مدينة الزينية بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، جولات موسعة على المواقف بنطاق مركزيهما، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره، بتكثيف أعمال المرور والحملات الرقابية للتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين عقب تحريك أسعار المواد البترولية، ومتابعة تنفيذ قرار محافظ الأقصر رقم (220) لسنة 2025، بشأن تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والسرفيس على مستوى المحافظة، وذلك في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية، والإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة.

مواقف السيارات

رئيس الطود يتفقد المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

ونفذ علي سيد صادق رئيس مدينة الطود، جولة استهدفت المرور على مواقف السيارات العامة ومحطات الوقود بنطاق المركز لمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وشملت الجولة، تفقد موقفي العديسات قبلي والعديسات بحري للتأكد من التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، حيث أكد رئيس مركز الطود، أنه لا توجد أي شكاوى من المواطنين، وتم التنسيق مع إدارات المواقف والمرور للتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات رقابية مكثفة بمواقف السيارات بالزينية

وفي مدينة الزينية، أكد أحمد أبو عيش، رئيس مركز ومدينة الزينية، على تنفيذ القرار داخل نطاق المركز، حيث تم إلزام السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة، بالتنسيق مع إدارة المواقف والمرور، وتكثيف الحملات الرقابية لضمان الإلتزام الكامل وعدم استغلال المواطنين.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم تركيب استيكرات توضح قيمة التعريفة الجديدة على الزجاجين الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، إلى جانب نشر بانرات ولوحات إرشادية بجميع المواقف توضح التعريفة المقررة وأرقام الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى.

وأشار أبو عيش إلى أن هناك متابعة دورية ميدانية من قبل رئاسة المركز بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط أي مخالفات في المواقف أو بمحطات الوقود، وضمان وصول الحصص المقررة من الوقود ومنع تهريبها أو بيعها في السوق السوداء، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بشكل دائم حفاظًا على حقوق المواطنين وضبط المنظومة.

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