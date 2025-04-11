العفن البني إلى القمح الذهبي.. الزراعة ترصد أنشطتها الأسبوعية.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٤٢ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٤ وحتى ١٠ ابريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة (الفاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، المتحف الزراعي بالدقي.

الاجتماع السنوى لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى

وسلط الانفوجراف الضوء على مشاركة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اجتماع السنوى ال 49 لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى، والذي يعقد بدولة الكويت، حيث شارك في الجلسة الرئيسية للاجتماع، كما بحث سبل تعزيز الفرص الاستثمارية في مصر مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

وأصدر مركز بحوث الصحراء تقريرا يتضمن حصاد أنشطته البحثية والخدمية والإرشادية وكذلك القوافل البيطرية في مناطق عمله، خلال شهر مارس الماضي، كما أصدر قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا يتضمن أنشطته وجهوده في منع التعديات على الأرض الزراعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

بينما ينفذ مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامه "سيل"، والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD أعمال صرف زراعي بقريتى الاشراف والسماحه بمنطقة وادى الصعايده على مساحة 3000 فدان، كما واصل معهد بحوث المحاصيل السكرية جهوده المكثفة خلال شهر مارس الماضي؛ لتعزيز زراعة وإنتاجية المحاصيل السكرية في مصر، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة البحثية والإرشادية والتدريبية.

فيما قامت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالتعاون مع المعاهد والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي، برئاسة الأستاذ الدكتور علاء عزوز والسادة وكلاء الوزارة بمديريات الزراعة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة المتنوعة خلال شهر مارس، كذلك قام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمتابعة حالة الزراعات المختلفة خلال أيام عيد الفطر المبارك بمعظم محافظات الجمهورية من خلال مهندسي المكافحة بالمناطق.

وأعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية عن مجموعة من الإنجازات المهمة خلال شهر مارس 2025، وذلك في إطار تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كذلك حقق معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية إنجازات متميزة خلال شهر مارس الماضي تضمنت أنشطة تدريبية وإرشادية متنوعة من ندوات علمية وإرشادية ومقالات ومشاركات إعلامية وأنشطة بحثية لتعزيز الوعي الغذائي والصحي لدى أفراد المجتمع.

فيما تواصل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، متابعة أعمال الجمعيات التابعه لها على مستوى الجمهورية، فضلا عن المشروعات الإنتاجية التي يتم تنفيذها، كذلك يواصل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة دوره الحيوي في دعم التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة البحثية والبيئية والخدمية والانتاجية والارشادية والتدريبية التي تساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية

3.1 مليون فدان مزرعة بالقمح

كما أعلنت وزارة الزراعة، أن المساحة المنزرعة من محصول القمح الموسم الحالي 3.1 مليون فدان، كما أن الإنتاجية المتوقعة الموسم الحالي حوالي 10 مليون طن، كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجًا تدريبيًا متخصصًا تحت عنوان "المكافحة المتكاملة للآفات الحيوانية" استمرار لجهوده في تعزيز الوعي وتقديم المعرفة العلمية حول مكافحة الآفات الحيوانية.

وقام وفد من جامعة نازى بونى بجمهورية بوركينا فاسو بجولة تفقدية للمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية، كذلك تم إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لتأهيل المهندسين الزراعيين بالمحافظات بعنوان ' مهارات الاتصال الإرشادي- تدريب مدربين TOT" بالتعاون بين معهد الإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

وخلال هذا الأسبوع أيضا أطلق معهد بحوث الإرشاد الزراعى سلسلة من ورش العمل التدريبية، والبداية بورشة عمل حول "إعداد خطط المشروعات التنموية في ضوء الموارد المتاحة"، كما استعرضت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس إنجازات المشروع خلال شهر مارس الماضي، حيث تم فحص 775 ألف و273 طن منذ بداية الموسم، منها ١٣ الف و ٧٨٢ عينة، تم فحصها خلال شهر مارس الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، خلال هذا الأسبوع حوالي ٦٥٠٠ عينة.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

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