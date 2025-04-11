سكرتير مساعد الأقصر يتابع الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة.. صور

كلف المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد للمحافظة، بالقيام بجولة ميدانية برفقة مدير إدارة المواقف، ومسئولى الجهات المعنية، شملت تفقد عدد من مواقف السيارات، لمتابعة انتظام سير العمل بمواقف السيرفيس والتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بمختلف خطوط السير عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.

الجولة

يأتي ذلك للتأكيد على تعليمات محافظ الأقصر، بشأن التزام سائقى سيارات السيرفيس بتطبيق التعريفة الجديدة دون أي مغالاة مع عدم السماح بأى محاولات لإستغلال المواطنين، وذلك إلى جانب المواجهة الحازمة لسائقى سيارات السيرفيس فى حالة قيامهم بفرض أى زيادة على التعريفة الجديدة التى تم إقرارها.

ومن جانبه، أكد السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، على الالتزام بتركيب وإلصاق التعريفة على زجاج السيارات، وأيضًا البانرات التوضيحية بالتعريفة المقررة على خطوط السير داخل وخارج المدن، علاوة على الاستماع إلى الشكاوى والعمل على حلها بالشكل المطلوب، وهو الذى يتطلب من المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات يتم رصدها فى رفع قيمة التعريفة لسرعة التدخل وإتخاذ اللازم.

تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد أصدرت في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، قرارًا بزيادة أسعار المواد البترولية، على أن تطبق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل الجاري.

وقررت اللجنة زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع البوتاجاز وذلك على النحو التالي:-

- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه/ لتر

- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه/ لتر

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه / لتر

- السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه / لتر

- الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه / لتر

- المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه / طن

- أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه

- اسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلي 400 جنيه

- طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه

- الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

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