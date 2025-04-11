ارتفاع أسعار آيفون في مصر..توقعات بوصول الأسعار إلى 215 ألف جنيه

تشهد السوق المصرية موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار هواتف آيفون،وسط توقعات بزيادات إضافية قد تدفع الأسعار إلى مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لمصادر في قطاع الهواتف المحمولة، بلغ سعر آيفون 16 برو ماكس في بعض المحال التجارية نحو 95 ألف جنيه، مقارنة بـ77 ألف جنيه فقط خلال الأيام السابقة، في حين استقر السعر الرسمي لدى الوكيل الحصري عند 105 آلاف جنيه.

رسوم جمركية أمريكية... وتأثير مباشر على أسعار آبل عالميًا

لا تقف الزيادة في أسعار آيفون داخل مصر عند حدود السوق المحلية، بل هي انعكاس مباشر لأزمة عالمية تتعلق بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات القادمة من الصين، والتي تصنع فيها شركة آبل أكثر من 80% من هواتفها. وقد قفزت تلك الرسوم إلى 125%، الأمر الذي يهدد برفع أسعار هواتف آيفون عالميًا بنسبة قد تصل إلى 90%، حسب توقعات المحللين.

هل يصل آيفون 16 برو ماكس إلى 215 ألف جنيه؟

في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر إلى 51.70 جنيه، ومع احتمال تمرير آبل زيادة تكلفة الإنتاج إلى المستهلكين، تشير التقديرات إلى أن سعر هاتف آيفون 16 برو ماكس قد يصل إلى 3,000 دولار عالميًا. هذا يعني أنه بعد إضافة الجمارك المصرية البالغة 38.5%، من المتوقع أن يقفز سعر الهاتف إلى 215 ألف جنيه في السوق المصرية، مقارنة بسعره الحالي البالغ 105 آلاف جنيه فقط.

هل دخلنا عصر "الهواتف الفاخرة" للمحظوظين فقط؟

هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار يُثير القلق بين المستهلكين، خصوصًا أن الهواتف الذكية تحولت من كماليات إلى ضرورة يومية. ويبدو أن آيفون، الذي كان يُنظر إليه كرمز للتكنولوجيا والرفاهية، بدأ يتحول تدريجيًا إلى سلعة نخبوية حكرًا على شريحة محدودة قادرة على تحمّل هذه التكاليف الباهظة.

هواتف أندرويد ام الشراء من الخارج؟

في ظل هذا الواقع الجديد، قد يتجه الكثير من المستخدمين نحو الهواتف الأقل تكلفة مثل أجهزة أندرويد المتطورة، أو التفكير في استيراد هواتفهم من الخارج لتقليل الأعباء الضريبية، رغم ما يحمله ذلك من تحديات جمركية. كما قد يعمد البعض إلى شراء أجهزة مستعملة أو تجديد أجهزتهم القديمة لتأجيل قرار الشراء الجديد.

مستقبل هواتف آبل في مصر.. إلى أين؟

من الواضح أن استمرار أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية، بالتوازي مع ارتفاع الدولار وتضخم تكاليف الشحن والاستيراد، قد يدفع السوق المصرية إلى إعادة هيكلة كاملة في أنماط الشراء وتفضيلات المستخدمين. ولا يستبعد محللون أن تلجأ شركات الهواتف إلى تقديم خطط تقسيط أكثر مرونة أو طرح إصدارات محلية بأسعار منافسة، في محاولة لإنقاذ المبيعات المتراجعة.