جولد بيليون: تزايد الاقبال على الذهب كملاذ آمن بفعل الحرب التجارية

استمر الذهب العالمي في الارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل مستوى تاريخيا جديدا في ظل استمرار المخاوف العالمي من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي نتج عنها انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم وتراجع حاد في مستويات الدولار ساعد على تزايد الاقبال على الذهب كملاذ آمن، وفق تحليل جولد بيليون.

وشهد سعر الذهب المحلي ارتفاعا كبيرا خلال تداولات اليوم بدعم من تسجيل الذهب العالمي لمستوى تاريخي جديد، حيث يستمر الذهب في موجة صعود حادة بسبب المخاوف مستقبل الاقتصاد العالمي.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليتخطى المستوى النفسي 3200 دولار للأونصة ويسجل قمة سعرية جديدة عند 3227 دولار للأونصة، ولا يزال هناك إمكانية لتحقيق المزيد من الارتفاع خلال تداولات اليوم بسبب تزايد الإقبال على الشراء قبل عطلة نهاية الأسبوع تحسبا لأية تطورات قد تحدث خلال هذه الفترة، أيضاً مؤشر الزخم يظهر إمكانية تحقيق المزيد من الارتفاع.

أما عن السعر المحلي:

بعد أن تخطى سعر الذهب المحلي عيار 21 المستوى 4500 جنيه للجرام يوم أمس تمكن من الاستمرار في الارتفاع وتخطي المستوى 4600 جنيه للجرام ليسجل حتى الآن أعلى مستوى تاريخي عند 4650 جنيه للجرام.

التصعيد التجاري الأمريكي الصيني

استمر الذهب العالمي في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة خلال تداولات اليوم الجمعة مع تجدد المخاوف الاقتصادية بشأن التأثير السلبي لاستمرار التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1.2% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3227 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3179 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3213 دولارا للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب خلال اليومين الماضيين بمستويات قياسية ليتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 5.9% ويكون الذهب قد ارتفع منذ بداية عام 2025 بنسبة 22.6%.

أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأةً فرض رسومه الجمركية "التبادلية" على دول أخرى بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية عقابًا لبكين على تحركها الأولي للرد.

إلا أن هذا التوقف عن الرسوم الجمركية لم يقلل من مخاوف الأسواق العالمية بشأن تداعيات حرب ترامب التجارية وتطبيقها الفوضوي في ظل تزايد مستويات عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة العالمي، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بتراجع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم.

الذهب يلعب الآن دور الملاذ الآمن الأول ليعمل على جذب الاستثمارات بشكل كبير، حيث وجد الدعم من عمليات البيع التي بدأت منذ الجلسة الأمريكية يوم أمس في سوق الأسهم لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب في المقابل.

أيضاً صدور يوم أمس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية لتظهر تراجع غير متوقع، الأمر الذي زاد من احتمالات إقدام البنك الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، ليتراجع الدولار الأمريكي نتيجة لذلك ويسجل أدنى مستوى منذ عدد من السنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية.

تراجع السندات الأمريكية

بالإضافة إلى هذا تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية ما أدى إلى ارتفاع العائد عليها بشكل كبير بهدف جذب المستثمرين، ويعكس ذلك المخاوف العالمية من الاستثمار في السندات الدولارية خاصة بعد أن طالبت الصين من البنوك لديها بتقليل مشتريات السندات الأمريكية.

ساعدت هذه العوامل على هروب الاستثمارات إلى الذهب باعتباره الاستثمار الآمن الوحيد حالياً ليندفع إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة، دفعت المؤسسات المالية العالمية إلى تعديل توقعاتها للذهب وزيادة مستهدفاتها خلال هذا العام.



ارتفاع سعر الذهب

عدل بنك UBS العالمي توقعاته لسعر الذهب اليوم الجمعة، متوقعًا أن يرتفع سعر المعدن النفيس إلى 3500 دولار أمريكي في عام 2025. وتوقع البنك أن يستمر ارتفاع سعر الذهب حتى عام 2026، وأن تستقر الأسعار عند مستويات مرتفعة على المدى الطويل.

كما أشار البنك أن المستويات الحالية للذهب المحتفظ به في العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) مقارنةً بأصول الصناديق، تقارن بتلك المستويات التي سجلت خلال جائحة كوفيد-19، على الرغم من أنها لا تزال أقل من الذروة التي سجلت بعد الأزمة المالية العالمية.