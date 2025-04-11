محافظ الأقصر يستمع لمطالب المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد الشيخ الذهبي.. صور

أدى المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، شعائر صلاة الجمعة بمسجد الشيخ الذهبي بمركز البياضية، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، وعبدالخالق حسين رئيس مدينة البياضية، والعديد من أهالي مركز البياضية.

صلاة الجمعة

مكارم الأخلاق

وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد أبو دوح مدير إدارة الأوقاف بمركز البياضية، والتي تحدث خلالها عن كلمة "أنا" التي تهدي إلى مكارم الأخلاق، وعن أخلاق رسول الله ﷺ، وكانت الخطبة الثانية عن التأثير الضار للمواد المخدرة على الإنسان، وكيف تدمر عقل الانسان وجسمه.

وعقب انتهاء شعائر الصلاة، التقى المحافظ بعدد من الأهالي واستمع إلى مطالبهم، التي وعد بدراستها والعمل على تلبيتها في أسرع وأقل وقت ممكن، في إطار القانون والإمكانيات المتاحة.

محافظ الأقصر يفتتح مسجد الروضة بقرية الضبعية

وكان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، قد افتتح برفقة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، مسجد الروضة بقرية الضبعية، وأدي الصلاة به، بحضور الشيخ على صديق وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من التنفيذيين ورجال الدين الإسلامي وحشد من أبناء المحافظة، والنائب محمد عبدالعليم الضبعاوى عضو مجلس الشيوخ.

وأشار محافظ الأقصر إلى حرصه على مشاركة المواطنين في افتتاح المساجد، متمنيا أن تعود تلك الأيام المباركة على مصر في خير ورخاء وأمان، وعقب الصلاة حرص محافظ الأقصر على الاستماع لآراء المواطنين حول أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة وتطلعاتهم لمزيد من التنمية والتطوير، كما تحدث محافظ الأقصر مع عدد من المواطنين حول عدد من الموضوعات التي تهم المواطن الأقصري.

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