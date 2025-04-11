مروان محسن يقود هجوم الجونة أمام زد في الدوري

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نظيره زد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق الجونة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره زد بملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا.

يقود مروان محسن تشكيل الجونة أمام زد، حيث يتواجد على رأس الهجوم بجانب أوجو صامويل وأكيم فافور.

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الجونة في المرتبة الثالثة وفي رصيده 20 نقطة.

تشكيل الجونة ضد زد

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: عبد الجواد تعلب - أحمد العش - أحمد شوشة - أليو جاتا

خط الوسط: نور السيد - محمود حسونة - أحمد رضا

وسط الهجوم: أوجو صامويل - مروان محسن - أكيم فافور.

ويجلس على مقاعد بدلاء الجونة كل من: عمرو شعبان - محمد محمود - سيف شيكا - أحمد عبد الرسول - محمود العالمي - محمد النحاس - بلال السيد - أحمد مجدي كهربا - أرنو راندريانانتيناينا.