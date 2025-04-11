مستوي تاريخي جديد.. الذهب في مصر يرتفع بأكثر من 105جنيهات ليسجل 4650 جنيهًا

استمر سعر الذهب في مصر في الارتفاع خلال تداولات اليوم ليسجل مستوى تاريخيا جديدا حيث وجد الدعم من تسجيل الذهب العالمي مستويات تاريخية جديدة مع تزايد الاقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في الأسواق العالمي بسبب تبعات الحرب التجارية التي تسببت بها قرارات الرئيس الأمريكي ترامب التجارية.

سعر الذهب اليوم

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4630 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4650 جنيها للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 105 جنيهات حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 4570 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4465 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.

الارتفاع الكبير الذي يشهده الذهب المحلي حالياً يأتي بدعم رئيسي من ارتفاع سعر اونصة الذهب العالمي وتسجيلها لمستويات تاريخي جديدة مما ساهم في ارتفاع تسعير الذهب المحلي.

بالإضافة إلى هذا يبقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية بالرغم من تراجعه بشكل تدريجي خلال جلسة الأمس، ولكن الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي قد عوض تراجع سعر صرف الدولار.



تباطيء معدل التضخم

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن تباطئ معدل التضخم الأساسي في مصر خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 9.4% على المستوى السنوي بالمقارنة مع تسجيله 10% في شهر فبراير، حيث يعد هذا هو أقل مستوى للتضخم الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب منذ فبراير من عام 2022.

بينما قد ارتفع معدل التضخم الرئيسي في مصر على المستوى السنوي خلال شهر مارس بنسبة 13.6% بأعلى من قراءة شهر فبراير عند 12.8% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أول ارتفاع في التضخم في مصر منذ أكتوبر الماضي.

سعر أونصة الذهب العالمي

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع كبير خلال تداولات اليوم بدعم من تسجيل الذهب العالمي لمستوى تاريخي جديد، حيث يستمر الذهب في موجة صعود حادة بسبب المخاوف مستقبل الاقتصاد العالمي.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليتخطى المستوى النفسي 3200 دولار للأونصة ويسجل قمة سعرية جديدة عند 3227 دولارا للأونصة، ولا يزال هناك إمكانية لتحقيق المزيد من الارتفاع خلال تداولات اليوم بسبب تزايد الإقبال على الشراء قبل عطلة نهاية الأسبوع تحسبا لأية تطورات قد تحدث خلال هذه الفترة.