رئيسا العراق وإيران يبحثان هاتفيا آخر المستجدات الإقليمية والدولية

اتفق الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، على تفعيل التنسيق المشترك في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي، ويحد من التوترات في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيسي العراق وإيران اليوم الجمعة، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أن الرئيسين أعربا عن أمنياتهما للشعبين العراقي والإيراني بمزيد من التقدم والازدهار.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تناولا - خلال الاتصال الهاتفي - عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين، وتكثيف الحوار البناء لمواجهة التحديات وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار.

