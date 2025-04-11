محافظ المنوفية يتابع انتظام العمل بالتعريفة الجديدة ومستودعات الغاز

تـابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الجمعة، انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة بكافة مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المراكز والمدن وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وعقب قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية صباح اليوم الجمعة.

محافظ المنوفية يجري اتصالا مرئيًا

وقد أجرى محافظ المنوفية اتصالا مرئياً مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية ومدير مديرية التموين للتأكد من التواجد الميداني على مدار الساعة بمواقف السيارات ومحطات الوقود ومستودعات اسطوانات الغاز لضمان التزام سائقي السيارات بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة ومخالفة خطوط السير.

ووجه بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق التام مع إدارات المرور والتموين ومشروع المواقف لضمان التطبيق الفوري والصارم للتعريفة المعلنة، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو مخالفات، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو فرض أجرة زائدة، مع تطبيق العقوبات القانونية الرادعة دون تهاون حفاظاً على حقوق المواطنين.

كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة الانتهاء من تعليق البنرات واللوحات الارشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف ولصق الاستيكرات على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات ، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية والرقابية في مواصلة شن الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة والتعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين الواردة من خلال غرف العمليات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.

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