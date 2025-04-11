ديلسون كاموني يقود تشكيل زد ضد الجونة في الدوري

أعلن حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الجونة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق زد، اليوم الجمعة، نظيره الجونة على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا.

يقود ديلسون كاموني تشكيل زد أمام الجونة، حيث يتواجد على رأس الهجوم، رفقة مصطفى زيكو، وعبدالرحمن البانوبي، ومصطفى سعد ميسي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء زد كل من: شادي حسين - أحمد عادل - سامح إبراهيم - أحمد الصغيري - عمار حمدي - بيتر موتوموسي - رشيد أحمد - محمد سيد "مزيكا" - علي جمال.

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الجونة في المرتبة الثالثة وفي رصيده 20 نقطة.

تشكيل زد ضد الجونة

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد أشرف - محمد إسماعيل - إسلام إسماعيل عبد اللاه - أحمد سيد عبد النبي

الوسط: حمدي علاء - ماتا ماجاسا - مصطفى سعد ميسي

وفي الهجوم: عبد الرحمن البانوني - ديلسون كاموني - مصطفى زيكو.