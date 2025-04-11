نائب محافظ قنا يتابع تطبيق تعريفة النقل الجديدة ويشدد على الرقابة الميدانية

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية موسعة شملت مجمع المواقف بمدينة قنا وعددًا من محطات الوقود، وذلك في إطار متابعة تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل، عقب قرار تحريك أسعار الوقود.

هدفت الجولة إلى الاطمئنان على انتظام حركة المواصلات العامة، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة، فضلًا عن التحقق من توافر الوقود داخل المحطات، وعدم وجود أية معوقات تؤثر على سير الحياة اليومية للمواطنين، رافقه خلال الجوله كل من حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، و محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد حسن، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

كما تابع نائب المحافظ حركة المواقف في المراكز والمدن من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك عبر مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بهدف متابعة الموقف بشكل لحظي على مستوى المحافظة، وضمان انضباط منظومة النقل وتقديم الخدمات للمواطنين بسلاسة ودون أية عقبات.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، على ضرورة تكثيف الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود لضمان عدم استغلال المواطنين، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفة يتم رصدها، كما وجّه بزيادة التواجد الميداني لمفتشي التموين ومباحث المرور، لمراقبة الموقف عن كثب وضمان انسيابية الخدمة المقدمة.

وأكد "عمر" أن المحافظة تعمل بتنسيق كامل مع جميع الجهات المعنية لضبط المنظومة، وتقديم خدمات نقل لائقة وآمنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، التي تقضي بالتحرك الفوري للتعامل مع أية شكاوى أو تجاوزات.

وفي ختام جولته، شدّد نائب المحافظ على أهمية التأكد من وضع ملصقات التعريفة الجديدة في أماكن واضحة داخل مجمع المواقف، وكذلك على الزجاجين الأمامي والخلفي لجميع سيارات الأجرة، بما يضمن إتاحة المعلومات أمام المواطنين بسهولة ويساهم في تعزيز الالتزام والشفافية.