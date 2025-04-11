رؤساء المراكز والمدن والأحياء يتابعون مواقف السيارات عقب تحريك أسعار المواد البترولية

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود ومستودعات الغاز والمخابز للتأكد من انتظام سير العمل بها والإطمئنان علي إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

,شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني علي مدار الساعة والمرور علي مواقف سيارات الأجرة علي مدار اليوم والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من وضع البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتعريفه بأماكن واضحه أمام الركاب لمنع إستغلالهم ، وكذلك المرور على مستودعات الغاز ومحطات الوقود والمخابز البلدية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة وتطبيق القانون دون تهاون على غير الملتزمين.

وتوجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم للمرور علي مواقف سيارات الأجرة، وكذلك المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار والإلتزام بالأسعار المعلنة ، فضلا عن المرور على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم رغيف خبز جيد ومدعم للمواطنين ، والمرور علي مستودعات الغاز للتأكد من وزن أنبوبة الغاز والسعر المباع للمواطنين حفاظاً على حقوق المواطنين الإستهلاكية.