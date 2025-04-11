النني مدافعًا في تشكيل الجزيرة ضد عجمان في الدوري الإماراتي

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة عجمان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإماراتي.

فريق الجزيرة ضيفًا على نظيره عجمان

ويحل فريق الجزيرة بقيادة النني، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره عجمان بملعب عجمان، في لقاء ينطلق في الرابعة إلا 5 دقائق بتوقيت القاهرة.

يقود محمد النني تشكيل الجزيرة أمام عجمان، حيث يتواجد في قلب الدفاع، بقرار من المدرب عموتة، الذي يعتمد على لاعب خط وسط منتخب مصر مدافعًا في حال غيابات المدافعين للإصابة.

ويأمل النني رفقة الجزيرة استعادة الانتصارات الغائبة في الدوري الإماراتي منذ 28 فبراير الماضي، حينما فاز زملاء صاحب الـ32 عامًا على دبا الحصن بهدف للا شيء فى الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري أدنوك.

وشارك النني في 17 مباراة مع الجزيرة في الدوري الإماراتي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع 2 آخرين.

الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع محمد النني

وتعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

ويحتل الجزيرة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 30 نقطة، بينما يأتي عجمان في المركز التاسع وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل الجزيرة ضد عجمان

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: محمد النني - إلياس لكريمي - زايد سلطان - رافيل تاجير

خط الوسط: نيسكينز كيبانو - مامادو كوليبالي - نيكولا فوكيتش

وفي الهجوم: فينيسيوس ميلو - برونو كونسيساو - عمر تراوري.