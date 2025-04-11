محافظ البحيرة تتفقد مجمع مواقف أبو حمص.. صور

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة تفقدية شملت عددًا من محطات تمويل السيارات ومجمع مواقف أبو حمص، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وضبط أي محاولات لاستغلال المواطنين في إطار متابعة الموقف على أرض الواقع عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار.

محافظ البحيرة تتابع تطبيق التعريفة الجديدة بأبو حمص

وخلال الجولة، أكدت المحافظ أن الدولة حريصة على حماية حقوق المواطنين ولن تسمح بأي تلاعب، مشيرة إلى أن الزيادة في التعريفة جاءت بعد دراسة دقيقة، راعت فيها مسافات الخطوط وعدد الرحلات، والتنسيق مع محافظات الجوار، لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الركاب والسائقين.

وتفقدت محافظ البحيرة، عددًا من محطات الوقود واطمأنت على توافر المواد البترولية بكميات مناسبة، والتزام المحطات بالأسعار الجديدة، كما تابعت أنظمة الرقابة والتوزيع لضمان عدم وجود أي تلاعب أو تخزين بهدف الاحتكار، وشددت على تطبيق القانون بحزم تجاه أي مخالفة.

كما تفقدت محافظ البحيرة مجمع مواقف أبو حمص، وشددت على ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة، مع إلزام جميع سيارات الأجرة ومركبات النقل بوضع ملصقات واضحة توضح قيمة الأجرة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي، ووجهت بتعليق لافتات توعوية داخل جميع المواقف في نطاق مراكز ومدن المحافظة لتعريف المواطنين بالتسعيرة الرسمية.

والتقت المحافظ بعدد من المواطنين والسائقين، واستمعت إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن التعريفة الجديدة، مؤكدة أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية، من رؤساء الوحدات المحلية، ومباحث المرور، وإدارة المواقف، للتحرك الفوري تجاه أي شكاوى.

أرقام الشكاوي

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة والطوارئ بالمحافظة يعملان على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ التعريفة، كما تم تخصيص الوسائل التالية لتلقي شكاوى المواطنين:

الخط الساخن: 114.

أرقام التواصل:

0453345599 – 0453349447 – 0453342134 – 0453356397.

0453345599 – 0453349447 – 0453342134 – 0453356397. فاكس: 01119996050.

كما يمكن تقديم الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الرقم المختصر: 16528

الموقع الإلكتروني: www.shakwa.eg

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واتساب:

01555516528 – 01222216528 – 01288816528 – 01555525444

حضر الجولة، أسامة داوود السكرتير العام المساعد للمحافظة، نبيل عبد القادر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، وأ محمد هدية وكيل وزارة التموين.