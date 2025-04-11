تموين الشرقية يُكثف الحملات الرقابية على محطات الوقود

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من انتظام سير العمل بها والإطمئنان علي إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة ، وعدم تلاعب أصحابها بالتسعيرة الجديدة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم .

توجه وكيل وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين والإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية وإدارة تموين الزقازيق للمرور على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية وإلتزام أصحابها بالسعر الرسمي المُعلن و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقام مديري الإدارات التموينية بتكثيف المرور على محطات الوقود عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم للتأكد من توافر المواد البترولية وعدم إحتكارها لإستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الأجرة أو زيادة في أسعار المواد البترولية داخل محطات الوقود أو زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وذلك من خلال الإتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة) .