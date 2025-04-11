تموين الأقصر تجري جردًا فعليًا للمنتجات البترولية بعد تغيير أسعارها.. صور

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، اليوم الجمعة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التموين والغرف الفرعية بالإدارات التموينية، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بديوان وزارة التموين والتجارة الداخلية وديوان محافظة الأقصر، موضحًا أنه جاري اتخاذ إجراء جرد فعلي للمنتجات البترولية التي تم تغيير أسعارها والمطابقة بالرصيد الدفتري.

تحريك أسعار البنزين

وأوضح صلاح، أنه بناءًا على تعليمات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بتشديد الحملات الرقابية على محطات الوقود والالتزام بالأسعار الجديدة المقررة، كثفت المديرية والإدارات التموينية بمختلف المراكز والمدن حملاتها التموينية، صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل الجاري، لمتابعة عمل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار الجديدة المقررة.

تموين الأقصر: استمرار انتظام عمل محطات الوقود وتوفر المواد البترولية بأنواعها بالأسعار الجديدة المقررة

وأضاف صلاح، أن نتائج الحملات أسفرت عن الآتي:- استمرار انتظام عمل محطات الوقود وتوفر كافة المواد البترولية بأنواعها ( السولار والبنزين ) بالأسعار الجديدة المقررة، كما استمر عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وتوفر الاسطوانات المنزلية والتجارية، كما استمر عمل مستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة دون أي تزاحم أو عوائق ولم ترد أي شكاوى في هذا الشان حتى الآن.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد أصدرت في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، قرارًا بزيادة أسعار المواد البترولية، على أن تطبق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل الجاري.

أسعار البنزين بعد الزيادة

وقررت اللجنة زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع البوتاجاز وذلك على النحو التالي:-

- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه/ لتر

- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه/ لتر

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه / لتر

- السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه / لتر

- الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه / لتر

- المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه / طن

- أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه

- اسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلي 400 جنيه

- طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه

- الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

جولة وكيل التموين (1)

جولة وكيل التموين (2)

جولة وكيل التموين (3)

جولة وكيل التموين (4)