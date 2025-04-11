إستونيا ترسل 10 آلاف قذيفة مدفعية لدعم أوكرانيا

قال وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، إن بلاده ستزود أوكرانيا بـ10 آلاف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم و750 ألف وجبة غذائية ميدانية إلى أوكرانيا هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

أدلى بيفكور بذلك للصحفيين قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا في مقر الناتو ببروكسل، وفقًا لوكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة.

وأضاف بيفكور "إن الوضع على الجبهة صعب، وقد حان الوقت لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير".

وأوضح أنهم يجرون أيضًا محادثات مع شركائهم لبحث سبل تقديم المزيد، لأن أوكرانيا بحاجة إلى موقف أقوى في الحرب استعدادًا لأي مفاوضات مستقبلية.

وأكد بيفكور، أن بلاده ستسلّم القذائف هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، بينما ستُرسل الوجبات الغذائية خلال الأسابيع التالية.

وأضاف أن استونيا ستواصل العمل مع شركاء أوروبيين آخرين لتوفير الذخيرة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده أنهت تجهيز حزمة المساعدات لهذا العام بعد تلقي قائمة باحتياجات أوكرانيا، وقدمت ما تستطيع توفيره.

وتشمل المساعدات التي طلبتها أوكرانيا طائرات استطلاع وهجوم بدون طيار، ومعدات طبية، وأنظمة آلية، وستقوم استونيا بتوفيرها، وسيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وجدد بيفكور، التزام بلاده بمواصلة دعم أوكرانيا قدر الإمكان لضمان موقف تفاوضي أقوى. وأشار أيضًا إلى أن استونيا تراقب سوق السلاح والذخيرة العالمية، وتلاحظ وجود فرص للشراء.

وأكد وزير الدفاع الاستوني، أنه إذا قدّمت دول أخرى مساهمات إضافية، فإن استونيا مستعدة لشراء وتسليم المزيد من الذخيرة.

وأوضح أن الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي لا تزال من الأولويات، إلى جانب مجالات أخرى بحاجة للدعم. ويرى الوزير أن أوروبا يمكنها فعل المزيد، مشيرًا إلى أن عدة دول، منها السويد، أعلنت عن حزم مساعدات جديدة، واستونيا فعلت الشيء نفسه.

وعُقد في بروكسل اجتماع "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا، برئاسة وزيري دفاع المملكة المتحدة وفرنسا، وبمشاركة 30 دولة. وناقش الاجتماع تقديم المزيد من المساعدات العسكرية والتنسيق بشأن اتفاق سلام أو وقف إطلاق نار محتمل في حال الوصول إلى تسوية عبر التفاوض.

وتُعقد اليوم أيضًا في بروكسل اجتماعات مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا بصيغة رامشتاين، بمشاركة ممثلين عن 51 دولة، ويرأس الوفد الأوكراني وزير الدفاع رستم أوميروف.

