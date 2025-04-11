سفير كوريا الجنوبية في واشنطن يبحث مع مسئول أمريكي بارز آفاق التعاون في بناء السفن

بحث السفير الكوري الجنوبي لدى الولايات المتحدة تشو هيون-دونج مع مسئول أمريكي بارز آفاق التعاون الثنائي في صناعة بناء السفن؛ وذلك في ظل التوترات الجارية بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية.

وذكرت السفارة الكورية الجنوبية في في واشنطن - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الجمعة/ - أن تشو عقد اجتماعا مع إيان بينيت المدير البارز المعني بالمبادرات البحرية وبناء السفن في البيت الأبيض، ناقشا خلاله سبل تعزيز التعاون الكوري- الأمريكي في بناء السفن؛ وذلك في ضوء الاتصال الهاتفي الذي أجراه زعيما البلدين يوم الثلاثاء الماضي حول هذا الشأن.

وتأمل الحكومة الكورية الجنوبية في أن يلعب التعاون الثنائي في مجال بناء السفن دورا مهما في تعزيز التحالف الكوري - الأمريكي وتخفيف الأعباء الناجمة عن التعريفات الجمركية التي كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت فرضها مؤخرا.

كان الرئيس دونالد ترامب قد وقع أمس الخميس أمرا تنفيذيا يهدف إلى إعادة إحياء صناعة بناء السفن في أمريكا وتقليص الاعتماد على الصين في قطاع الشحن العالمي، متعهدا بضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أن القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي هان دوك-سو أجرى يوم /الثلاثاء/ الماضي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله سبل التعاون في بناء السفن، فضلا عن مناقشة القضايا الأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

