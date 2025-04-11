بيان شديد اللهجة من مودرن سبورت بعد أحدات مباراة إنبى

‎اصدر نادى مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، بياناً حول ما تعرض له النادى فى مسيرته مع بطولة الدورى المصرى، وخاصة مباراة انبى الأخيرة والتى شهدت بعض الأخطاء التحكيمية، والتى اثرت بالسلب على مجريات المبارة وتغير نتيجتها.

وقال النادى فى بيانه، “يؤكد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس على أنه تحمل ما لا يتحمله أي ناد خلال الموسم الجاري من أخطاء تحكيمية فجة تسببت في وضع الفريق في موقف صعب بجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز”.‎

واضاف: وإن ذلك لا يشجع أي إدارة تقوم بإستثمار أي أموال طائلة في كرة القدم نتيجة افتقاد المنظومة الكروية لأدني معدلات النزاهة والشفافية مما لا يساعد على استمرار أي مستثمر مصري جاد في الاستثمار داخل مجال الرياضة وسط أجواء مسمومة لن تنتج عن تنفيذ رغبة النادي في المساهمة في إصلاحها في ظل وجود مجموعة من "المرتزقة" تتحكم في مصير النادي.

‎ وتتعمد هذه المجموعة عن سبق إصرار وترصد إبعاد الفريق عن استمراره بالدوري وهو أمر لن تلتزم إدارة النادي أمامه الصمت.





‎وبعد الضغوط التي تعرض لها مجلس إدارة النادي في الساعات الماضية من أجل عدم الانسحاب من الدوري بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة إنبي في الدوري والقرارات التحكيمية الفجة التي ارتكبها الحكم محمود ناجي وعمرو الشناوي حكم تقنية الفار وتسببت في خسارة الفريق نقاط المباراة الثلاث بعد احتساب ركلة جزاء للفريق البترولي غير صحيحة بشهادة جميع خبراء التحكيم، بالإضافة إلى عدم إحتساب ركلتي جزاء صحيحتين لمصلحة الفريق إلى جانب تحجيم اللاعبين داخل الملعب بتوزيع إنذارات عليهم وطرد عبد الظاهر السقا مدير الفريق من الملعب دون أن يقترف شيئا خلال اللقاء.

‎وبناءا عليه وبعد اجتماع الإدارة الطارئ قرر المجلس الآتي :

‎ التقدم بشكوى رسمية ضد محمود ناجي حكم مباراة انبي يطلب فيها إيقافه ومنعه مع عمرو الشناوي حكم تقنية الفار من ادارة المباريات لافتقادهم النزاهة والشفافية في قراراتهم وتسببهم في خسارة الفريق.

‎ثانيا: إرفاق كافة الفيديوهات والمستندات التي تؤكد تعرض النادي لظلم تحكيمي فاجر خلال مباراة إنبي.

‎ثالثا: مطالبة اتحاد الكرة بإجراء تحقيق في قيام الحكم الدولي السابق جهاد جريشة والذي يعمل في قطاع البترول في اختيار طاقم تحكيم مباراة إنبي في تحدي سافر لأبسط مبادئ النزاهة والشفافية وهو ما يعرض مسابقة الدوري للبطلان إذا تصاعدت الأمور في هذا الشأن.

‎رابعا: يحمل النادي، اتحاد الكرة ولجنة الحكام المسؤولية كاملة في حالة تكرار الأخطاء التحكيمية الفجة في المباريات القادمة ما قد يؤدي إلى تدمير الإستثمار الرياضي في مصر.

‎أخيرًا يؤكد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت على انه استجاب للضغوط التي تعرض لها بعدم الانسحاب من الدوري حرصًا منه على المصلحة العامة للكرة المصرية لكننا نؤكد انه في حالة تكرارها فلن نتردد في اتخاذ القرار ودون رجعة فيه.