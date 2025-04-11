ألمانيا تعلن عن تقديم حزمة دعم إضافية لأوكرانيا بقيمة 11 مليار يورو

الجمعة 11/أبريل/2025 - 03:03 م

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الجمعة أن برلمان بلاده وافق على تقديم حزمة دعم إضافية إلى أوكرانيا تقدر قيمتها بأكثر من 11 مليار يورو حتى عام 2029.

وقال بيستوريوس - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيريه البريطاني جون هيلي والأوكراني رستم عمروف في بروكسل - إن هذه الحزمة الإضافية ستكون بجانب الأموال التي تم التعهد بتقديمها بالفعل.. مشيرا إلى أن ألمانيا ستقوم هذا العام بتقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى صواريخ موجهة وذخيرة.

وأضاف أن ألمانيا ستقوم باستغلال الفرص المتاحة من أجل إصلاح الأنظمة في أوكرانيا، كما ستعمل على إنهاء المزيد من الاتفاقيات الخاصة بتصنيع قطاع الغيار في أقرب وقت ممكن.. مؤكدا مواصلة بلاده لدعم مهام تدريب أفراد القوات الأوكرانية في مختلف ساحات المعارك.

وأشار وزير الدفاع الألماني إلى أنه بالنظر إلى العملية الروسية المستمرة، فإنه يجب الاعتراف بأن السلام في أوكرانيا يبدو بعيد المنال في المستقبل القريب، وأيضا ضمان استمرار كييف في الاستفادة من الدعم العسكري الألماني.

واختتم بيستوريوس حديثه قائلا إنه يجب على روسيا إدراك أن أوكرانيا قادرة على مواصلة القتال، وأن ألمانيا ستقوم بدعمها.

