جوجل تلغي مئات الوظائف بعد اندماج فريقي "أندرويد" و"بيكسل"

قررت شركة جوجل فى العام الماضى، ضم فريقي أندرويد وكروم تحت مظلة واحدة ضمن مجموعة بيكسل والأجهزة، والأن، يقال إن هذه الخطوة تأتي من أجل تسريحات جديدة للحد من عدد الموظفين.

جوجل تلغى مئات الوظائف

ويضيف تقرير جديد إلى أن جوجل قامت بتسريح مئات الموظفين من قسم المنصات والأجهزة، وهو الفريق المسؤول عن منتجات رئيسية مثل أندرويد وهواتف بيكسل وكروم.

ويأتى ذلك القرار بعد عدة أشهر فقط من عرض الشركة عمليات شراء طوعية في يناير 2025 كجزء من خطة إعادة هيكلة أكبر ، ودمجت وحدتا أندرويد وكروم تحت إدارة ريك أوسترلو ، رئيس قسم بيكسل آند ديفايسز في عام 2024، وكان لدى المجموعة المدمجة أكثر من 20 ألف موظف قبل عمليات الشراء.

والأن لا يوجد ما يشير إلى تأثر أي فرق أو منتجات محددة، أما بالنسبة للمستخدمين الحاليين فمن المتوقع ألا تحدث هذه الخطوة أي تغييرات متفاوتة.

الذكاء الاصطناعي

فى السابق، كانت أقسام نظام التشغيل Android وPixel للهواتف الذكية تعمل بصورة مستقلة ، ولكن الآن بعد أن تم ضمها تحت مظلة واحدة ، يبدو أن الشركة تبحث عن عمل نظام بيئي أكثر تكاملا ، والهدف التركيز على الذكاء الاصطناعي عن طريق كل من الأجهزة والبرامج.

وهذه القرارات ليست الأولى من تقليص عدد العمالة ، فقد قامت جوجل بتسريح حوالي 6٪ من قوتها العاملة العالمية في عام 2023، ومع ذلك، حتى مع المزيد من فقدان الوظائف منذ ذلك الوقت ، لا يزال عدد موظفي الشركة يبلغ حوالي 180,000، والمشكلة أنه أصبح تسريح الوظائف بعد عمليات اندماج الفرق أو الشركات اتجاها محتملا .

كما حذرت شركة Verizon من توقع فقدان ما يقرب من 5000 وظيفة العام الماضي، ولا يستلزم الأمر بعمليات الاندماج فحسب فالذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير ، على سبيل المثال، استبدلت TikTok مئات الأدوار البشرية بالذكاء الاصطناعي في عام 2024 .