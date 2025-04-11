الناقدة سلوى بكر تقدم مقترحا لإحياء تراث مصطفى بيومي

قالت الناقدة والروائية سلوى بكر خلال حفل تأبين الراحل مصطفى بيومي بصالون مي مختار أن الراحل كان ينتمي إلى الجيل المبدع من الكفاءات العالية لم يكن يسعى إلى الشهرة بقدر ما كان يسعى إلى تقديم شيء يفيد المجتمع.

واضافت بكر : أنها تتمنى أن يكون يكون الاحتفال بمصطفى بيومي بشكل عملي بحيث نسعى إلى جمع أعماله التي كان له بصمة كبير في الثقافة والمجتمع وتطبع وتكون متاحة للجميع بسعر رمزي حتى تخرج اعمال مصطفى بيومي وتراثه للنور لتكون بين أيدي الجيل الجديد وهذه مسئولية الأسرة والمثقفين كاملا.

يذكر أن الكاتب مصطفى بيومي، ولد في محافظة المنيا، وحصل على بكالوريوس في الصحافة من كلية الإعلام بجامعة القاهرة في مايو 1980، وحصل على ماجستير الصحافة عن رسالة الكتابات الصحفية ليحيى حقي وقضايا التغير الاجتماعي في مصر، وعلى شهادة الدكتوراة من كلية التربية بجامعة المنيا، في 1984، شارك بكتاباته في عدد من الصحف والمجلات والدوريات المصرية والعربية منها: الآداب، وأدب ونقد، وإبداع، وفصول، والقاهرة، والهلال، وأخبار الأدب، وروز اليوسف، وصباح الخير، والمصور، والكواكب، والناقد.

وقدم مجموعة كبيرة من الأعمال الأدبية المميزة، وله دراسات نقدية في أعمال نجيب محفوظ، ووصف مصر في أدب نجيب محفوظ، وألف قراءات عن شخصيات روايات أديب نوبل.