عقب تحريك أسعار الوقود.. حملات تفتيشية علي محطات الوقود ومستودعات الغاز بالبحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة التموينية على مستودعات الغاز ومحطات الوقود ، للتأكد من توافر المواد البترولية وضمان التزام المحطات بالأسعار الجديدة ، ومواجهه اى معوقات قد تواجه المواطنين.

كما وجهت محافظ البحيرة بتفعيل غرفة العمليات الفرعية بمديرية التموين للعمل بالتنسيق مع غرفة التحكم والسيطرة بالديوان العام ، مع استمرار الحملات الرقابية على مدار اليوم لضمان استمرارية توافر المحروقات وتقديم الخدمات للمواطنين دون أي تعطيل.

حملات علي محطات الوقود

وفى هذا السياق قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة علي محطات الوقود ومستودعات للتأكد من توافر المواد البترولية والتزام اصحابها بالسعر المقرر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

واكد المهندس محمد هدية وكيل الوزارة ان الحالة مستقرة ولا يوجد أي معوقات او تزاحم او تكدسات داخل محطات الوقود، يأتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز اعتباراً من اليوم الجمعه الموافق 11 ابريل 2025.

أسعار الوقود الجديدة 2025

بنزين 95 بسعر 19 جنيه/لتر، بنزين 92 بسعر 17.25 جنيه/لتر، بنزين 80 بسعر 15.75 جنيه/لتر، والسولار بسعر 15.50 جنيه/لتر

بينما بلغ سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 10500 جنيه / طن ، وسعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه ، وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه ، وطن الغاز الصب 16000 جنيه ، الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية .

كما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.

وتهيب محافظة البحيرة بالمواطنين في حالة وجود أي شكوى فيما يخص سعر الوقود أو التعريفة الخاصة بالأجرة الاتصال على أي من الأرقام التالية

(الخط الساخن 114 - 0453345599 - 0453349447 - 0453342134 - 0453356397 فاكس - 01119996050).

محافظ البحيرة تعتمد تعريفة الركوب لمركبات السرفيس والنقل العام

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر ، محافظ البحيرة، التعريفة الجديدة لركوب السرفيس، النقل العام، التاكسي، والتوكتوك، عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية صباح اليوم.

وأكدت محافظ البحيرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

كما أشارت إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، حيث تم زيادة التعريفة على النحو التالى:

سيارات الأجرة السيرفيس من 4 جنيه لتصبح 4.50 جنيه.

سيارات تاكسى العداد فتح العداد من 9,25 جنيه لتصبح 11جنيه، وكل 1 كم بسعر 1.25 جنيه

مركبات التوك توك من 5.50 جنيه لتصبح 6 جنيه.

قيمة تذكرة مركبات مشروع النقل الداخلي من 4 جنيه لتصبح 5 جنيه.

وشددت المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم إستغلال الركاب، وضمان إنتظام عمل كافة المرافق والخدمات في المحافظة.

كما وجهت المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور، وإدارة مشروع المواقف للعمل على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وتم التأكيد على ضرورة إعلان التعريفة في أماكن واضحة بجميع المواقف لضمان إلتزام السائقين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على عدد الركاب وخطوط السير المرخصة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على تكليف إدارة مرور البحيرة بتكثيف الرقابة المرورية في جميع مواقف السيارات والطرق داخل المحافظة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من السائقين الذين يتجاوزون التعريفة المقررة أو خطوط السير.

كما اكدت ان مركز السيطرة و الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص الأرقام التالية الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالتعريفة أو أسعار الوقود عبر الخط الساخن 114.