منافسة ساخنة في ثاني أيام بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 16 عامًا

شهد اليوم الثاني لبطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 16 عاما والمقامة في الصالة المغطاة بجامعة حلوان منافسة ساخنة بين جميع اللاعبين المشاركين بالبطولة.

منافسة ساخنة في بطولة الجمهورية للكاراتيه

وفي وزن 47 كجم، فازت سندس الدسوقي لاعبة الطيران بالذهبية متفوقة على نور البدوي لاعبة الأهلي الفائزة بالفضية، وندى أيمن لاعبة شباب خورشيد، وسميرة مرسي لاعبة البنك الأهلي الفائزتين بالبرونزية.

وفي وزن 54 كجم، جاءت الذهبية من نصيب ملك طارق لاعبة مصر للبترول، متفوقة على نور أحمد لاعبة الزمالك الفائزة بالفضية، وفاطمة العجوز لاعبة نادي 23 يوليو بالمحلة وجنى فكري لاعبة الأوليمبي الفائزتين بالبرونزية.

وجاءت نتائج وزن 61 كجم على النحو التالي، حيث انتزعت جنا حازم لاعبة الزهور الذهبية متفوقة على سجدة أحمد لاعبة الزمالك الفائزة بالفضية، وسالي اسلام وسما محمد لاعبتا الأهلي الفائزتين بالبرونزية.

وفازت هدى عمر لاعبة الأهلي بذهبية وزن فوق 61 كجم، تلتها بسملة علوان لاعبة القناطر الخيرية الفائزة بالفضية، وملك أحمد لاعبة طلائع الجيش وروضة سامح لاعبة حدائق الأهرام الفائزتين بالبرونزية.

منافسات الرجال

وفي منافسات الرجال، في وزن 52 كجم، فاز محمد وليد لاعب الأوليمبي بالذهبية متفوقا على معاذ أحمد لاعب مركز التنمية الشبابية الفائز بالفضية، وفارس وليد وعلي حلمي لاعبا نادي مصر للبترول الفائزين بالبرونزية.