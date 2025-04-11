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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ماجد الكدواني يفتتح أيام الفيلم المصري بألمانيا

جانب من الإفتتاح
جانب من الإفتتاح
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افتتح أمس بمدينة دورتموند بألمانيا أيام الفيلم المصرى بعروض أفلام تمثل مراحل مختلفة من تاريخ السينما المصرية ويأتى هذا الحدث السينمائى كأول تعاون بين مدينة دورتموند والسفارة المصرية ببرلين
وقد شارك الفنان المصرى الكبير ماجد الكدواني بدعوة خاصة من مدينة دورتموند وتم عرض فيلم هيبتا الذى قام ببطولته ماجد الكدواني فى حضور عدد كثيف من أعضاء الجالية المصرية وعدد من الجاليات العربية بالمدينة وعدد من الجمهور الالمانى حتى انه تفاعل فى النقاشات حول الفيلم. وشارك القنصل العام المصرى بفرانكفورت  أمين حسان والدكتور سامح سرور المستشار الثقافي بالسفارة المصرية ببرلين ويورجن اشتودبمان مدير مدينة دورتموند والسيدة كرامر عمدة غرب مدينة دورتموند وقد نظم هذا الحدث الفنان المصرى المقيم بألمانيا محمد زكى مراد.
وشهدت قاعة العرض مناقشات ثرية حول فيلم هيبتا مع الفنان ماجد الكدواني حول الفيلم بإلإضافة الى ماضى وحاضر ومستقبل السينما المصرية ودور الفن المصرى كقوة ناعمة وذات تأثير فى العلاقات مع شعوب الدول الاخرى وفى التواصل مع الجاليات المصرية والعربية فى دول الهجرة.
وأعرب الفنان ماجد الكدواني عن شعورة بالسعادة بوجوده فى هذا الحدث ونقاشاته الثرية مع الجمهور حول الوعى بدور وقيمة الفن والفنانين المصريين فى  مجتمعات المهاجرين.
ومن ناحيتة قال محمد زكى مراد منظم أيام الفيلم المصرى فى دورتموند ان حدث ( أيام الفيلم المصرى) شاهد تفاعل كبير من الجانب الالمانى وهو مادعاهم الى أن يستمر هذا التعاون خلال الفترات القادمة. 

وأضاف مراد أنه يثمن الدعم الذى تلقاه فى هذاالحدث من قبل المستشار الثقافي الذى كان حريصاً.
على أقامة هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الثقافة وشركات الانتاج التى قدمت الافلام . ويعرض فى أي أطار الحدث (أيام الفيلم المصرى) فيلم النمر الاسود ، مراتى مدير عام ، القاهرة ٣٠. 

يذكر انه تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن الاستعدادات والتجهيزات التى تقوم بها الحكومة المصرية للأفتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير.

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