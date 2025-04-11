الأمن يكشف تفاصيل فيديو التعدي على حمار وتدخل سائحة في الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الجمعة، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على دابة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، قامت على إثرها (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول") بالتعدى عليه والعدو خلفه.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف أنه حال وقوفه بجوار الدابة إنتابتها حالة من الهياج فقام على أثرها بالتعدى عليها بالضرب لمحاولة تهدئتها وفوجئ بالسيدة المشار إليها بمحاولة التعدى عليه فقام بنهرها والابتعاد عنها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.