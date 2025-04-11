ناميبيا تطلق فريق عمل لتعزيز الأمن الالكتروني

الجمعة 11/أبريل/2025 - 02:51 م

قالت وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ناميبيا إيما ثيوفيلوس إن بلادها ستطلق فريقا للاستجابة للجرائم الإلكترونية في 14 أبريل الجاري للتعامل مع العدد المتزايد من عمليات الاحتيال والهجمات الإلكترونية التي تستهدف المواطنين.

وأضافت الوزيرة - حسبما أورد موقع "زووم إيكو" الإخباري اليوم الجمعة- إن إنشاء الفريق هو جزء من جهود الحكومة الأوسع نطاقا التي تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي في جميع أنحاء البلاد وسيعمل الفريق للمساعدة في الاستجابة للهجمات الإلكترونية أو الكشف عنها أو التخفيف منها.

وأشارت إلى أننا "شهدنا زيادة حادة في عمليات الاحتيال والوسائط الاصطناعية والتزييف العميق وغيرها من أشكال الخداع الرقمي التي تستهدف الناميبيين غير المنتبهين".

وحذرت ثيوفيلوس من أن إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل "التزييف العميق"، يشكل خطرا على السلامة الشخصية والثقة العامة.

وأضافت أن ناميبيا تعمل على تطوير عدة تشريعات، بما في ذلك مشروع قانون بشأن الجرائم الإلكترونية، ومشروع قانون بشأن حماية البيانات، ومشروع قانون بشأن الذكاء الاصطناعي، للتصدي لهذه المخاطر، في حين حثت المشرعين على إعطاء الأولوية لإقرار القوانين الجديدة.

وأكدت وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ناميبيا أن "التكنولوجيا لا تنتظر أحدًا، لا نريد أن نتخلف عن الركب كدولة".