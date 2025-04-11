الاحتلال الإسرائيلي يصدر "أوامر إخلاء" للفلسطينيين في عدة مناطق بخان يونس جنوب غزة

أصدر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، "أوامر إخلاء" جديدة للفلسطينيين في خزاعة، وعبسان الكبيرة والجديدة بمحافظة خان يونس، جنوب غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، أن الاحتلال أصدر "أوامرإخلاء" للمواطنين في خزاعة، وعبسان الكبيرة والجديدة، مطالبا إياهم بالنزوح عن منازلهم بشكل فوري والتوجه نحو المواصي.

وكان الاحتلال أصدر صباح اليوم أيضا، "أوامر إخلاء" مماثلة في مناطق بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18مارس الجاري، قتلت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، 1522 مواطنا وأصابت 3834 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

