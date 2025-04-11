ننشر أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالأقصر

أصدر المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، قرار رقم (220) لسنة 2025 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، وذلك علي إثر زيادة أسعار البنزين والسولار الذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وأفاد محافظ الأقصر، أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة بالخطوط الداخلية والخارجية، مع تكليف مدير إدارة المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع استيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

محافظ الأقصر: غرامات للمخالفين ومتابعة ميدانية على مدار الساعة لتلقي الشكاوى

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وتتلقي شكاوي المواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك عبر الخط الساخن 114 او عبر تليفونات شكاوى المحافظة 2374903 – 2372188، مؤكدا على إستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد أصدرت في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، قرارًا بزيادة أسعار المواد البترولية، على أن تطبق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل الجاري.

أسعار البنزين بعد الزيادة

وقررت اللجنة زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع البوتاجاز وذلك على النحو التالي:-

- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه/ لتر

- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه/ لتر

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه / لتر

- السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه / لتر

- الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه / لتر

- المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه / طن

- أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه

- اسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلي 400 جنيه

- طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه

- الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

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