الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لتجديد "الونش"

يبقى ملف التعاقدات والتجديدات من أهم ما يشغل أروقة الزمالك "قطب الكرة المصرية" فى الوقت الراهن، وخاصة اللاعبين الذى من المفترض ان تجدد عقودها فى الوقت الحالى بعد اقتراب انتهاء عقودهم فى نهاية الموسم.

ويحتل اللاعب محمود حمدى "الونش"، صدارة قائمة اللاعبين المنتظر تجديد عقودهم بعدما ترددت انباء عن رحيله فى نهاية الموسم إلى الأهلى.

وعلمت “البوابة” مع مصادرها داخل الزمالك، والتى أكدت ان "الونش"، قد أنهى كل شئ من أجل التجديد للفارس الأبيض.

واضاف المصدر ل"البوابة نيوز" أنه تم تجديد التعاقد مع الونش في جلسة عقدت بحضور عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط، ورامي نصوحي، عضو مجلس الإدارة، وأعقبتها جلسة أخرى قد جمعته ايضاً بمسؤولي الزمالك، بحضور رئيس النادي، حسين لبيب، ووكيل اللاعب، لمناقشة تجديد التعاقد.