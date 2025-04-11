محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمات بمواقف السيارات ومحطات الوقود

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الالتزام بالتعريفة الجديدة وانتظام الخدمات بمختلف المحطات والمرافق الخدمية في المحافظة، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، ويأتي ذلك في ضوء القرار الأخير للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار،ومتابعة التزام جميع الجهات التنفيذية بتطبيق التعريفة الجديدة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود وانتظام الخدمة في محطات الوقود.

حركة العمل في محطات الوقود ومواقف السيارات

حيث قام المحافظ بمتابعة لحركة العمل في محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك عبر نظام الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مما يتيح متابعة دائمة ومباشرة من خلال الاتصال المرئي بين مركز السيطرة وغرف العمليات المركزية والفرعية، هذا وقد شهدت المتابعة حضور اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالديوان العام.

التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

وشدد المحافظ على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم السماح بأي زيادات غير قانونية في الأجرة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع إدارة المرور ومشروع المواقف، مطالبا بضرورة الانتهاء من تركيب اللافتات الإرشادية على مواقف السيارات، والتي تتضمن التعريفة الجديدة لكل خط سير، بالإضافة إلى إلزام السائقين بوضع استيكرات على الزجاج الأمامي للمركبات لبيان قيمة الأجرة المحددة.

كما قام المحافظ، في وقت سابق من اليوم، بجولة ميدانية شملت موقف محيي الدين، وتهدف الجولة إلى التأكد من تطبيق الأسعار الجديدة بشكل فعّال، واستمع خلالها إلى شكاوى المواطنين واطمأن على سير العمل في هذه المواقع الحيوية.