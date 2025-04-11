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الجمعة 11 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ورشة مجانية لصناعة التروكاج في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
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اعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن إقامة ورشة مجانية لصناعة التروكاج ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة.

تقام ورشة صناعة التروكاج مع الفنان المبدع أحمد عرابى منفذ الخدع البصرية بالسينما، وتأتي شروط التقدم كالتالي:

١-عمر المتقدم من ١٨ إلي ٢٢ عاما  
٢-أن تكون له سابقة تصنيع أعمال فنية مركبة "ترسل صور الأعمال"
٣-أن يكون دارساً بإحدي الكليات الفنية العملية (فنون جميلة، تربية فنية، تربية نوعية، أقسام الديكور سينما ومسرح )
٤-يتم الاختيار بعد مقابلة شخصية

٥- أن يكون المتقدم من محافظة الاسكندرية  ويشترط إرسال صورة البطاقة الشخصية أثناء التسجيل

وتقام المقابلة الشخصية مع المتقدمين المؤهلين يوم  الخميس الموافق 17 أبريل الجاري الساعة الثالثة عصرا في بيت جوانا بالأسكندرية.

تقام فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من ٢٧ أبريل إلى ٢ مايو ٢٠٢٥.

مهرجان الاسكندريه للفيلم القصير ورشة مجانية التروكاج صناعة التروكاج أحمد عرابي