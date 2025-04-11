قرارات ترامب المترددة تربك الأسواق وتضع شركاء أمريكا في حيرةٍ

تسبب تردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة في ارتباك واسع في الاسواق والاوساط الاستثمارية.

وسلطت صحيفة "اليابان اليوم" الضوء اليوم على تعليق الرئيس قرارات التعريفات لمدة 90 يومًا والتي كان قد فرضها قبل 13 ساعة بالكاد على عشرات الدول بينما صعد حربه التجارية مع الصين.

وبحسب الصحيفة؛ أثارت هذه التحركات ارتفاعا قويا في سوق الأسهم في وول ستريت لكنها تركت الشركات والمستثمرين والشركاء التجاريين لأمريكا في حيرة بشأن ما يحاول الرئيس تحقيقه.

وجاء هذا التحول بعد أن أدت التعريفات العالمية الشاملة التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي إلى مسار سلبي لمدة أربعة أيام في الأسواق المالية العالمية، وشلت الشركات وأثارت مخاوف من أن الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية ستسقط في الركود.

وحاولت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، وصف التغيير المفاجئ في السياسة بأنه جزء من استراتيجية تفاوضية كبرى لكن بالنسبة لأولئك خارج إدارة ترامب، بدا الأمر وكأنه كهف لضغوط السوق والمخاوف المتزايدة من أن اسستخدام الرئيس المتهور لضرائب الاستيراد - التعريفات الجمركية - من شأنه أن يسبب أضرارًا اقتصادية جانبية هائلة.

ووفقا للصحيفة؛ ترحب البلدان الأخرى بوقف التنفيذ لمدة 90 يومًا - إذا استمر - لكن الضربة الناجمة عن التعرج المستمر تخلق المزيد من عدم اليقين الذي تكرهه الشركات والحكومات.

وقال دانيال راسل، نائب الرئيس في معهد سياسة جمعية آسيا. "لقد هزت تكتيكات القوة الحادة للإدارة الحلفاء، الذين يرون أن الانعكاس المفاجئ هو السيطرة على الأضرار بعد انهيار السوق، وليس محورًا للمفاوضات المحترمة والمتوازنة".

وتوج تحول ترامب يوم الأربعاء الماضي أسبوعًا جامحًا في السياسة التجارية الأمريكية - الذي وصفه ترامب بأنه "يوم التحرير" - وأعلن الرئيس عن خطط لفرض تعريفات جمركية على كل بلد على وجه الأرض تقريبًا، مما أدى إلى قلب النظام التجاري العالمي.

ودخلت أول تعريفة جديدة له - ضريبة "خط الأساس" بنسبة 10% على الواردات من معظم البلدان - حيز التنفيذ يوم السبت الماضي.

وفي منتصف ليل الأربعاء، رفع الرهان بفرض ما وصفه بالضرائب "المتبادلة" على الدول التي اتهمها بالممارسات التجارية غير العادلة وزيادة العجز التجاري الأمريكي وهذه هي التعريفات التي علقها لمدة 90 يومًا، قائلًا إن التوقف المؤقت سيمنح الدول الوقت للتفاوض معه ومع فريقه التجاري.

