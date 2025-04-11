استطلاع: 55 % من النمساويين يرون ترامب مصدر تهديد لأوروبا

أظهر استطلاع رأي أجراه معهد "جالوب" أن 55% من النمساويين يرون أن رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة؛ تشكل تهديدا للاتحاد الأوروبي.

وذكر المعهد - الذي نشر اليوم نتائج الاستطلاع - أن الرغبة في الاحتجاج اقتصاديًا عالية وخاصة ضد المنتجات الأمريكية.

وبحسب الاستطلاع؛ أصبحت اللهجة بين الشعب النمساوي والولايات المتحدة أكثر قسوة - على الأقل من حيث المشاعر.

ووفقا للاستطلاع؛ فإن أغلبية واضحة من المشاركين يريدون أن يتمتع الاتحاد الأوروبي بمزيد من الاستقلال عن الولايات المتحدة؛ خاصة في ضوء رئاسة دونالد ترامب الثانية.

ومن بين 55 بالمائة من ألف نمساوي؛ شملهم استطلاع الرأي يرون أن دونالد ترامب يشكل تهديدا للاتحاد الأوروبي و19% فقط يرون في رئاسته فرصة، و20% لا يتوقعون أي تأثير.

ويبدو الرأي بشأن التوجه السياسي لأوروبا أكثر وضوحا إذ يريد 59% من المشاركين أن يتصرف الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة في المستقبل؛ في حين أن 32% فقط يؤيدون الحلول الوسطية.

