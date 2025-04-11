بعد نجاحه في الدقهلية.. "توته توته" بمسرح المواجهة والتجوال بالمنوفية

يبدأ اليوم الجمعة، العرض المسرحي «توته توته» عروضه بمحافظة المنوفية ضمن مشروع «مسرح المواجهة والتجوال»، وذلك بعد نجاحه في محافظة الدقهلية في قري: دنديط، سنتماي، صهرجت الكبرى، فيشا بنا، ميت أبوالحسين، شبراويش، تفهنا الاشراف بميت غمر، التي استقبلت العرض بحفاوة كبيرة.

توته توته في محافظة المنوفية

سيعرض «توته توته» في محافظة المنوفية في عدة فضاءات مسرحية، حيث يبدأ اليوم عروضه بمركز شباب العراقية، ثم يعرض غدا 12 أبريل في مركز شباب زاوية الناعورة، وبعدها في مركز شباب كفر الشبع، ثم في مسرح كلية الهندسة بشبين الكوم، ثم في مركز شباب كفر الطراينة، ثم في مركز شباب عزبة عمرو، وبعدها في مركز شباب شما، وىخر عروض محافظة المنوفية سيكون في مركز شباب سمادون يوم 18 أبريل .

«توته توته» من إنتاج مسرح المواجهة والتجوال ويتناول قصص وسير التنويريين الذين كان لهم أثر كبير في العلم والثقافة والفنون من خلال مبادرة «ولد هنا»، كما يهدف إلى المساهمة فى تعريف الأجيال الجديدة فى جميع محافظات مصر بالقامات والرموز المصرية في مختلف المجالات، وإظهار القدوة والمثل العليا لهم، لأنهم أثروا الحياة الثقافية والاجتماعية في مصر، وساهموا في حدوث تغييرات حقيقية داخل المجتمع، وهذا هو الهدف الرئيسي من تلك العروض التي تنشر الثقافة المسرحية في مختلف ربوع الجمهورية، وتدعم المواهب الشابة في مجال المسرح، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، وهذا العرض بالتحديد مهم جدا للأجيال الجديدة لمعرفة النماذج المشرفة الذين خرجوا في ظروف أصعب من ظروف الأجيال الحالية، ولكنهم تميزوا وأصبحوا نماذج مشرفة لنا كمصريين، مثل: أحمد زويل، فاروق الباز، أحمد لطفي السيد، الإمام محمد عبده، نبوية موسي، سميرة موسي، مصطفي محمود، مصطفي مشرفة، و المشروع مستمر في تقديم عروضه المميزة في مختلف محافظات الجمهورية.

«مسرح المواجهة والتجوال»

مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» تنظمه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، و«حياة كريمة»، والعروض المسرحية التي يقدمها مسرح المواجهة والتجوال ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة ، وتتعاون فيها وزارة الثقافة، مع وزارة الشباب والرياضة وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وزارة التعليم، والتعليم العالي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والتحالف الوطني للعمل التنموي ، ومؤسسة حياه كريمة ، ووزارة التضامن.

«توته توته» تأليف وأشعار طارق عمار، وإخراج سعيد منسى، استعراضات محمد ميزو، ديكور أحمد جمال، موسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، ماكياج محمد عادل، مساعدي الإخراج جهاد محمد، محمد عبد الله، ⁠يمنى عصام، ومخرج منفذ أحمد ماهر، الإنتاج للبيت الفني للمسرح، ومسرح فرقة المواجهة والتجوال برئاسة الفنان محمد الشرقاوي.

ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة من الفنانين الشباب منهم: طارق عبدالعزيز، شنودة جمال، محمد سلامة، أيمن بشاي، ضحى محمد، منصور عبدالقادر، نادين محمد، اسراء حسن، متاوس مرقس، حمزة عبدالله، أحمد كارم، محمد عبدالله، عمرو سعيد، چنى خلف، محمد عربي.