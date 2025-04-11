بعد زيادة أسعار الوقود.. محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اليوم الجمعة، جولة ميدانية بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة بني سويف، لمتابعة تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة، التي تم إقرارها عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار الوقود.

محافظ بني سويف يتفقد موقف محيي الدين

وتفقد المحافظ موقف محيي الدين، حيث حرص على الوقوف ميدانيًا على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واستمع إلى المواطنين والسائقين للتأكد من وضوح التعريفة وسهولة تطبيقها، ومدى رضا المواطنين عنها.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب أو استغلال للمواطنين، مشيراً إلى أن التعريفة الجديدة تم حسابها بعناية لتراعي التوازن بين السائق الذي تأثر بزيادة أسعار الوقود، والمواطن الذي يستخدم المواصلات بشكل يومي، لافتاً إلى أن هناك متابعة صارمة لضبط أي تجاوز.

توجيهات المحافظ

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديريات التموين والمرور، ومشروع المواقف، بتكثيف المرور اليومي على مواقف السيارات لمتابعة تنفيذ التعريفة الجديدة، والتعامل الفوري مع أية مخالفة.

وخلال الجولة، رصد المحافظ بنفسه بعض الملاحظات البسيطة، مثل عدم وضوح اللافتات في بعض المواقع، ووجّه على الفور بتعديلها، مؤكدًا على سرعة التحرك لتصحيح أية تفاصيل قد تربك المواطن.

وشدد على ضرورة وجود لافتات واضحة بالمواقف تتضمن خطوط السير والتعريفة المقررة، بجانب إلزام السائقين بوضع استيكر موحد على الزجاج الأمامي للسيارات، مدون عليه قيمة التعريفة المعتمدة ورقم خط السير، مع توفير خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع غرف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، تتابع الموقف على مدار الساعة لضمان التزام الجميع، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف الأجرة الرسمية أو يخل بانتظام الخدمة.

أسعار الوقود الجديدة

وكان محافظ بني سويف قد اعتمد صباح اليوم تعريفة الركوب الجديدة، بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن أسعار الوقود الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر

• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر

• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر

• السولار: 15.5 جنيهًا للتر

• أنبوبة البوتاجاز المنزلية: 200 جنيه

وقد تم احتساب الزيادة في تعريفة الركوب بنسبة لا تتجاوز 15% من الأجرة السابقة، وفقًا لطبيعة خطوط السير وعدد الرحلات وطول المسافات، بما يضمن العدالة للطرفين.( السائق والمواطن).

رافق المحافظ خلال الجولة : اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، علي يوسف رئيس المدينة ،محمد عبد الرحمن مدير التموين، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، طارق علي حسن مدير مشروع المواقف ، ومسؤولو المرور ونواب رئيس المدينة ومشروع المواقف