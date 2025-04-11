ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 50 ألفا و912 شهيدا

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50 ألفا و912 شهيدا، والإصابات إلى 115 ألفا و981 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /الجمعة/، نقلا عن مصادر طبية - بأن من بين الحصيلة 1،542 شهيدا، و3،940 مصابا منذ 18 مارس.

وقالت المصادر إن 26 شهيدا ارتقوا (بينهم 6 انتشلت جثامينهم)، و106 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

ومن جهة أخرى.. أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا في محيط مخيم جنين للاجئين، وذلك بعد 10 أيام من احتلاله وتحويله إلى ثكنة عسكرية، واقتحمت قرية تياسير شرق طوباس وتجولت في عدة أحياء منها، واستولت على جرافة عقب اقتحامها بلدة قبلان جنوب نابلس.. فيما اعتقلت صحفية من باب الغوانمة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل.. وفقا لمصادر محلية.

