انطلاق حفل تأبين الراحل مصطفى بيومي

انطلقت منذ قليل، ندوة تأبين الراحل مصطفى بيومي في صالون مي مختار الذي رحل رحل عن عالمنا في فبراير الماضي.

ويشارك في حفل التأبين عدد كبير من محبيه إلى جانب عدد كبير من الكتاب والروائيين والأصدقاء.

مسيرة الكاتب مصطفى بيومي

ويذكر أن الكاتب مصطفى بيومي، ولد في محافظة المنيا، وحصل على بكالوريوس في الصحافة من كلية الإعلام بجامعة القاهرة في مايو 1980، وحصل على ماجستير الصحافة عن رسالة الكتابات الصحفية ليحيى حقي وقضايا التغير الاجتماعي في مصر، وعلى شهادة الدكتوراة من كلية التربية بجامعة المنيا، في 1984، شارك بكتاباته في عدد من الصحف والمجلات والدوريات المصرية والعربية منها: الآداب، وأدب ونقد، وإبداع، وفصول، والقاهرة، والهلال، وأخبار الأدب، وروز اليوسف، وصباح الخير، والمصور، والكواكب، والناقد.

وقدم مجموعة كبيرة من الأعمال الأدبية المميزة، وله دراسات نقدية في أعمال نجيب محفوظ، ووصف مصر في أدب نجيب محفوظ، وألف قراءات عن شخصيات روايات أديب نوبل.