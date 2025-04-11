لتعزيز الشراكة البحثية والأكاديمية.. وفد جامعة بنها يزور "ثيساليا" باليونان

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قيام وفد من الجامعة برئاسة الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بزيارة رسمية إلى جامعة ثيساليا لبحث سبل تعزيز التعاون البحثي والتبادل الأكاديمي بين الجامعتين.

اتفاقية التعاون بين جامعة بنها وجامعة ثيساليا باليونان

وقال رئيس الجامعة، إن الزيارة تأتي في ضوء اتفاقية التعاون المشترك (Erasmus+) بين جامعة بنها وجامعة ثيساليا باليونان، وفي إطار حرص جامعة بنها على تعزيز شراكاتها الدولية وتوسيع آفاق التبادل العلمي والثقافي بما يخدم أهداف الجامعة في التميز الأكاديمي والبحثي.

وأشار "الجيزاوي" إلى أنه جرى خلال الزيارة عقد عدة لقاءات مثمرة مع الدكتورة كريسي لاسبيدو، نائب رئيس جامعة ثيساليا لشؤون الابتكار والتدويل والتعاون والحوكمة الرقمية، حيث جرى مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والاطلاع على برامج الماجستير التي تقدمها الجامعة في مختلف المجالات باللغة الإنجليزية وإمكانية التعاون في هذه البرامج، بالإضافة إلى إمكانية إطلاق برامج درجات علمية مزدوجة بين الجامعتين.

والتقى وفد جامعة بنها مع الدكتورة إيليني ماليسيوفا، أستاذة بقسم علوم الحيوان، والدكتور أثناسيوس مانوراس، أستاذ كيمياء الأغذية، حيث تم التباحث حول فرص التعاون العلمي المشترك وبرامج التدريب لطلبة الدراسات العليا بجامعة بنها ضمن اتفاقية Erasmus+ ، بالإضافة الى زيارة مقر دراسة الطالبة منة حاتم الششتاوي، باحثة الدكتوراه بجامعة بنها، التي تقضي فترة تدريبية في جامعة ثيساليا ضمن برنامج Erasmus+، حيث تعرف الوفد عن قرب على تجربة التدريب وأثرها على حياتها الأكاديمية.

كما التقى الوفد مع الدكتورة كريستينا كاراتزافيري، أستاذة في فسيولوجيا التمارين الرياضية وعلم العضلات ومدير ماجستير العلوم الدولي في العلاج الطبيعي، حيث تم عرض محتوى البرنامج وعدد الساعات الدراسية ومدته، فضلاً عن مصاريف البرنامج وإمكانية تطبيقه في مصر.

يذكر أن وفد جامعة بنها ضم الدكتور الدكتور عبد الفتاح المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وفد جامعة بنها

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