محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد ويؤكد استمراره يومي الجمعة والسبت أسبوعيًّا

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، وأكد استمرار عمله بالمنصورة وفي جميع المراكز والمدن، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. وذلك استجابة لطلب المواطنين وزيادة المعروض من السلع الأساسية، بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

توافر السلع بأسواق اليوم الواحد

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات.

وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، تم افتتاح منافذ أمان، ومستقبل مصر، وضد الغلاء، ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والخضراوات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.

كما تفقد محافظ الدقهلية منفذ بيع الخضراوات والفاكهة بشارع قناة السويس، وراجع بنفسه الأسعار من خلال الشاشات الإلكترونية بمقارنتها على الطبيعة مع الأسعار المعلنة على السلع.

محافظ الدقهلية يستمع للمواطنين

والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، مؤكدًا حرصه الشديد على تلبية احتياجاتهم من مختلف الخدمات وفي جميع المجالات والقطاعات، وحث المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار من سوق اليوم الواحد أو منافذ البيع لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات أو مغالاة في الأسعار على الفور.