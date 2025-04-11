محافظ الإسماعيلية يُعلن تعريفة الركوب الجديدة ويوجّه بتكثيف الرقابة

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي، العاملة داخل المحافظة أو بين مراكزها والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار البنزين والسولار.

لجنة تحديد تعريفة المواصلات

وأكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أنه تم عقد اجتماع عاجل مع لجنة تحديد تعريفة المواصلات فور الإعلان عن الأسعار الجديدة للوقود، لضبط التعريفة بما يحقق العدالة، مع مراعاة مسافات خطوط السير وعدد الرحلات. وأوضح أن نسبة الزيادة تم تحديدها بـ15% لجميع الخطوط، مع التنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة لضمان توحيد التسعيرة.

ووجّه المحافظ مدير عام المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة بشكل واضح داخل جميع المواقف، من خلال لافتات موضحة لخطوط السير وقيمة الأجرة، بالإضافة إلى لصق استيكرات على سيارات الأجرة والسرفيس تتضمن التعريفة وخط السير وعدد الركاب، لتمكين المواطنين من معرفة التسعيرة الرسمية.

تشكيل لجان تفتيشية

وشدد محافظ الإسماعيلية على تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن النقل الجماعي، المرور، مباحث المرور، والمتابعة الميدانية، وذلك لتنفيذ حملات رقابية مكثفة على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بجميع المراكز والقرى، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع أي تلاعب أو استغلال.

توجيهات المحافظ

كما وجه المحافظ مسئولي التموين والوحدات المحلية بتكثيف الرقابة على محطات الوقود، والتصدي لأي محاولات لاحتكار المنتجات البترولية أو استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو زيادات غير رسمية في تعريفة المواصلات، موضحًا أن غرفة طوارئ المحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى، عبر الخط الساخن 114 أو من خلال رقم “واتس آب” 01068409837، بالإضافة إلى الأرقام الأرضية: 3136661/2 و3380241.

أسعار الوقود بعد الزيادة

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم، زيادة أسعار الوقود على النحو التالي:

بنزين 95: 19 جنيه/لتر

بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر

بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر

السولار والكيروسين: 15.5 جنيه/لتر

طن المازوت للصناعات: 10500 جنيه

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه

طن الغاز الصب: 16000 جنيه

الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

وتم تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

6beaba70-efa2-4f86-9b39-ef95c6eb5b08

7481b8c5-a084-4ad3-9719-1b9b6e53f86e

1f5e66e2-bfb5-476c-a69d-e758018dd651

bb30a228-3b09-41c9-a91a-50eeb546b0a8