وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 7 ندوات دينية توعوية وثقافية

نظمت وحدات تكافؤ الفرص المنتشرة بمراكز المدن والوحدات المحلية بنطاق محافظة الشرقية 7 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال الأسبوع الماضي، استهدفت عددا من السيدات.

دورة المرأة في المجتمع

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن للمرأة دورا كبيرا في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

واوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال الإسبوع الأول من شهر أبريل كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بسنهوت بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان" أداب الطريق " وذلك بالتنسيق مع المكتبة الثقافية بسنهوت .

كيفية حفظ وتبريد المواد الغذائية

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان "كيفية حفظ وتبريد المواد الغذائية " وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالشرقية.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين بعنوان أهمية القيم الإيجابية للمجتمع المصري ومساندة الوطن والدفاع عنة واجب شرعى

وذلك بالتنسيق ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز وإدارة الأوقاف ، وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

"أسباب انتشار ظاهرة الطلاق"

هذا وقد قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بجميزة بنى عمرو بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوة بعنوان "أسباب انتشار ظاهرة الطلاق " وذلك بالمدرسة الثانوية التجارية بالوحدة و بالتنسيق مع إدارة التربية والتعليم بالمركز.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز مشتول السوق بتنظيم ندوة بعنوان " أمرأة واعية" وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية ومركز شباب الشرابية .

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة صان الحجر بتنظيم ندوة بعنوان " ماذا بعد رمضان " بالتنسيق مع لجنة الدعوة بالأزهر الشريف ، بالإضافة الى تنظيم إحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب صان الحجر وذلك بالتعاون مع وحدة ذوى الهمم ووحدة السكان ووحدة حقوق الإنسان ووحدة حماية الطفل بالمدينة.