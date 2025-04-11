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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشييع جثمان والد رئيس جامعة الأزهر من كفرالشيخ

الحاج جمعة سلامة
الحاج جمعة سلامة دواد والد رئيس جامعة الأزهر
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شيع المئات من أهالي قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، جنازة جمعة دواد والد الدكتور سلامة دواد رئيس جامعة الأزهر، من مسجد الطباخين بقرية سنهور المدينة، عقب صلاة الجمعة وأداء صلاة الجنازة، بحضور رئيس الجامعة وقيادات جامعة الأزهر، ومدير الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، وعميد كلية الدراسات الإسلامية بنين بدسوق، وعميد كلية الدراسات الإسلامية بنات بكفرالشيخ، وقيادات تنفيذية بكفرالشيخ ونواب برلمان. 

محافظ كفرالشيخ ينعي الفقيد

وكان اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، قد نعي الفقيد، وقدم واجب العزاء للدكتور سلامة دواد، كما قدم فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب. 

كما تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص العزاء وصادق المواساة لفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر والأسرة الكريمة في وفاة والده. 

وكان الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  قد أصدر قرارًا بتكليف .د سلامة داود، العميد السابق لكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، للقيام بمهام رئيس جامعة الأزهر، في أغسطس 2022 بعد أن بلغ أ.د محمد المحرصاوي، الراحل سن المعاش القانوني. 

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شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب تشييع جثمان والد رئيس جامعة الأزهر الشريف تشييع جثمان والد رئيس جامعة الأزهر الشريف من قرية سنهور المدينة بكفرالشيخ اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ شيخ الأزهر الشريف ينعي والد رئيس جامعة الأزهر