بعد رفع أسعار الوقود.. محافظة سوهاج تعدل تعريفة ركوب سيارات السرفيس والتاكسي

قامت محافظة سوهاج باتخاذ إجراءات لتعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، بالإضافة إلى التاكسي الأبيض، وذلك بما يتناسب مع الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وذلك في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتعديل أسعار البنزين والسولار.

ووفقًا للقرار الجديد، فإن التعديلات تشمل زيادة في تعريفة الركوب لجميع وسائل النقل العام والسرفيس داخل مدينة سوهاج، وكذلك في الرحلات بين المحافظة والأقاليم المجاورة، حيث تم تحديد الأسعار الجديدة وفقًا للمسافات المحددة لكل نوع من وسائل النقل.

وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص محافظة سوهاج على ضمان استمرارية خدمة النقل العامة بكفاءة، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ على أسعار الوقود وتأثيرها المباشر على تكلفة التشغيل. حيث تم الاتفاق على تطبيق الزيادة بشكل تدريجي وتنسيق مع أصحاب الشركات والنقل العام لضمان الالتزام بالأسعار الجديدة.